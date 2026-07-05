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05 июля, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: футуристическое здание "школы будущего" появится в Пресненском районе

Собянин: футуристическое здание "школы будущего" появится в Пресненском районе

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В Пресненском районе Москвы построят "школу будущего". Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Здание возведут по индивидуальному проекту в футуристическом стиле. Главным акцентом архитектурного решения станет синий фасад, который выделит школу на фоне окружающей застройки. Учебное заведение рассчитано на 675 учеников.

Основные строительные работы планируют завершить в следующем году. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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