Собянин рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ"

На территории бывшего завода "ЗИЛ" продолжается строительство новых магистралей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, уже открыт разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова. Новые маршруты позволяют сократить время в пути и разгрузить прилегающие улицы.

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