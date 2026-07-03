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03 июля, 09:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ"

Собянин рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ"

Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции школы в Ивановском

Собянин: улицы в квартале "СберСити" получили названия

Собянин: реконструкция школы на Челябинской улице завершится к сентябрю

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Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском районе откроется 1 сентября

Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском откроется 1 сентября

Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

На территории бывшего завода "ЗИЛ" продолжается строительство новых магистралей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, уже открыт разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова. Новые маршруты позволяют сократить время в пути и разгрузить прилегающие улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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