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26 июня, 10:45

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о строительстве технопарков в рамках городской программы

Мэр Москвы рассказал о строительстве технопарков в рамках городской программы

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В Москве будут созданы 10 технопарков по программе стимулирования создания мест приложения труда. Шесть из них уже введены в эксплуатацию, еще четыре строятся или проектируются. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Город стимулирует инвесторов строить вместе с жильем предприятия, магазины, спортивные и социальные объекты, чтобы новые районы не превращались в спальные. Программа помогает развивать районы как центры занятости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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