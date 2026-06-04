Мэр Москвы продлил на 10 лет статус технопарка "Физтехпарку"

Площадке "Физтехпарк" в районе Северный на 10 лет продлили статус технопарка. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

"Физтехпарк" специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и разработках в сфере высоких технологий. Сейчас в его составе 65 компаний-резидентов.

По словам мэра, в ближайшие годы площадка планирует модернизировать инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.