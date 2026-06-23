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23 июня, 15:31

Технологии

В Британии юрфирма впервые выиграла суд при помощи ИИ-ассистента

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Юридическая фирма одержала победу в судебном разбирательстве по иску, который составил ИИ-ассистент. Это стало первым случаем в истории британского правосудия, сообщила газета Guardian.

"Юридическая фирма, использующая искусственный интеллект, выиграла дело в английском суде, что, по всей видимости, является первым случаем, когда судебный процесс был выигран с помощью ИИ-юриста", – указали авторы материала.

Газета отметила, что консультант по кадровым вопросам Тамирес Камал Такидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку иска и возбуждение судопроизводства по вопросу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов.

ИИ выполнил все задачи, которые предшествовали судебному процессу. При этом интересы заявителей в инстанции представлял человек. По итогу суд вынес решение в пользу Такидир.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может уничтожить все человечество, как в фильме "Терминатор". Одновременно с этим он также допустил позитивный путь развития, сравнив его со вселенной Star Trek.

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