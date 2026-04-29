29 апреля, 14:13

Технологии

Маск заявил, что ИИ может уничтожить человечество, как в фильме "Терминатор"

Фото: depositphotos/ChinaImages​

Искусственный интеллект может уничтожить все человечество, как в фильме "Терминатор", заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI, сообщает News.ru со ссылкой на Fortune.

Одновременно с этим он также допустил позитивный путь развития, сравнив его со вселенной Star Trek.

Иск Маска строится на обвинении компании OpenAI в предательстве "изначальной некоммерческой миссии", которая предполагала работу на благо всего человечества. Однако ответная сторона утверждает, что предприниматель "проиграл борьбу за власть".

По словам миллиардера, десять лет назад они с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом размышляли о том, как не дать технологиям попасть в чужие руки. А в 2015 году у него произошел "ключевой конфликт" с сооснователем Google Ларри Пейджем. Тот упрекнул Маска в "спесизме" – то есть в том, что он ставит биологических людей выше цифровых форм жизни.

Для защиты человечества Маск создал Neuralink – проект, призванный обеспечить симбиоз человека с ИИ. SpaceX же, по его замыслу, является "страховкой" для сохранения жизни в ее нынешней форме.

Ранее генеральный прокурор штата Флорида инициировал уголовное расследование в отношении нейросети ChatGPT и ее разработчика – компании OpenAI. Уточнялось, что расследование началось после того, как появилась информация, что застреливший в прошлом году в университете Флориды двух человек и ранивший пятерых преступник консультировался с чат-ботом по поводу своего замысла.

