Уголовное расследование в отношении OpenAI и ChatGPT начато во Флориде

Генеральный прокурор штата Флорида инициировал уголовное расследование в отношении нейросети ChatGPT и ее разработчика – компании OpenAI, заявил прокурор Джеймс Утмейер, пресс-конференцию которого транслировал телеканал WTVT.

Уточнялось, что расследование началось после того, как появилась информация, что застреливший в прошлом году в университете Флориды двух человек и ранивший пятерых преступник консультировался с чат-ботом по поводу своего замысла.

По словам прокурора, правоохранители отмечают рост числа самоубийств и случаев самоповреждения среди детей из-за использования нейросети.

"Мы видели, как люди используют эту платформу, чтобы принять участие в преступных деяниях, таких как детская порнография", – добавил он.

Утмейер также уточнил, что стрелок Феникс Икнер советовался с чат-ботом о том, какое оружие и боеприпасы лучше использовать, а также в какое время на территории вуза находится больше людей.

"Мои прокуроры посмотрели на это и сказали мне: если бы на другой стороне этого экрана был человек, то мы бы предъявили ему обвинения в убийстве. Мы не можем позволить себе иметь ИИ-ботов, которые консультируют людей о том, как убивать других", – сказал Утмейер.

Представитель OpenAI Кейт Уотерс в письменном комментарии радио NPR заявила, что ChatGPT не несет ответственности за это преступление, и добавила, что компания сотрудничает с властями в рамках расследования.

Прокуратура уже выдала повестки OpenAI для опроса сотрудников о правилах компании и внутреннем обучении применительно к случаям, когда пользователи озвучивают угрозы. При этом Утмейер признал, что следствие вступает на неизведанную территорию.

Компания, в свою очередь, настаивает на том, что бот выдает информацию, которую пользователи и так могут найти в открытом доступе в интернете, и что он не поддерживает и не продвигает незаконные или опасные действия.

Ранее сообщалось, что нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Так юрист Кирилл Дьяков прокомментировал законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который был предложен Минцифры.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Его цель – защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.