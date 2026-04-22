22 апреля, 16:06

Технологии

Уголовное расследование в отношении OpenAI и ChatGPT начато во Флориде

Фото: 123RF.com/arlettte

Генеральный прокурор штата Флорида инициировал уголовное расследование в отношении нейросети ChatGPT и ее разработчика – компании OpenAI, заявил прокурор Джеймс Утмейер, пресс-конференцию которого транслировал телеканал WTVT.

Уточнялось, что расследование началось после того, как появилась информация, что застреливший в прошлом году в университете Флориды двух человек и ранивший пятерых преступник консультировался с чат-ботом по поводу своего замысла.

По словам прокурора, правоохранители отмечают рост числа самоубийств и случаев самоповреждения среди детей из-за использования нейросети.

"Мы видели, как люди используют эту платформу, чтобы принять участие в преступных деяниях, таких как детская порнография", – добавил он.

Утмейер также уточнил, что стрелок Феникс Икнер советовался с чат-ботом о том, какое оружие и боеприпасы лучше использовать, а также в какое время на территории вуза находится больше людей.

"Мои прокуроры посмотрели на это и сказали мне: если бы на другой стороне этого экрана был человек, то мы бы предъявили ему обвинения в убийстве. Мы не можем позволить себе иметь ИИ-ботов, которые консультируют людей о том, как убивать других", – сказал Утмейер.

Представитель OpenAI Кейт Уотерс в письменном комментарии радио NPR заявила, что ChatGPT не несет ответственности за это преступление, и добавила, что компания сотрудничает с властями в рамках расследования.

Прокуратура уже выдала повестки OpenAI для опроса сотрудников о правилах компании и внутреннем обучении применительно к случаям, когда пользователи озвучивают угрозы. При этом Утмейер признал, что следствие вступает на неизведанную территорию.

Компания, в свою очередь, настаивает на том, что бот выдает информацию, которую пользователи и так могут найти в открытом доступе в интернете, и что он не поддерживает и не продвигает незаконные или опасные действия.

Ранее сообщалось, что нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Так юрист Кирилл Дьяков прокомментировал законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который был предложен Минцифры.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Его цель – защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

Читайте также


технологииза рубежом

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

