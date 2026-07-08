Страны НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой для Альянса

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Лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" для Альянса. Текст документа появился на сайте блока.

В частности, РФ, по мнению НАТО, угрожает стабильности и безопасности евроатлантического сообщества. Также сохраняется и угроза терроризма.

В декларации говорится, что Североатлантический альянс выделит Украине в 2026 году 70 миллиардов евро. На таком же уровне поддержка останется и в 2027 году. При этом ничего о принятии этой страны в блок не сказано.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах военного блока защищать свою территорию. Это заявление было обращено к России. Он подчеркнул, что Альянс намерен обеспечить безопасность каждому дюйму своей территории.