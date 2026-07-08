Собянин сообщил об отражении атаки уже 11 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО РФ уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают экстренные службы. На данный момент в небе над Москвой уничтожено уже 11 вражеских дронов.

Попытки атаковать столицу не прекращаются с ночи 8 июля. Первая волна из трех БПЛА была зафиксирована около 03:00.

На фоне беспилотной угрозы временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились во Внуково, Жуковском и Домодедово. На данный момент меры отменены, авиагавани работают в штатном режиме.