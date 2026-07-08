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08 июля, 16:35

Политика

Симоньян заявила, что Россия пальцем не тронула Европу за все годы спецоперации

Фото: Russia Today

За время специальной военной операции (СВО) ни один боевой самолет и ни один российский танк не оказался в Европе. При этом оттуда в Россию направили тысячи европейских танков, авиации и ракет. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту и главному редактору еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю, передает RT.

"Скажите, пожалуйста, за эти пять лет хоть одна российская ракета полетела куда-нибудь в Европу? Нет. <...> Это Россия ответственна? Россия пальцем не трогала Европу", – подчеркнула Симоньян.

По ее словам, это, наоборот, европейские страны хотят уничтожить РФ. Симоньян заявила, что Россия в ответ на действия Европы ничего не предпринимает.

"Никакой ответственности у нас перед вами больше нет", – добавила главред RT.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска впервые уничтожили в зоне СВО зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger британского производства. Также ВС РФ ликвидировали бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 единиц автомобильной техники и 2 артиллерийских орудия.

Кроме того, Служба внешней разведки России сообщила, что удар ВСУ по музею обороны Севастополя, совершенный в июне, является хорошо разработанной провокацией Британии и ее спецслужб.

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