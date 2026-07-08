В ЕП осудили Украину за переименование подразделения в честь УПА

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Депутаты Европарламента раскритиковали решение Украины назвать подразделение ВСУ в честь членов "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.

В Европарламенте подчеркнули, что этот шаг не учитывает позицию Польши.

"Депутаты Европарламента выражают сожаление <…> и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения", – говорится в документе.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее объявил о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это связано с тем, что Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)".

Кроме того, польский депутат Ева Зайончковская-Герник в знак протеста против евроинтеграции Киева публично разорвала красно-черный флаг "Организации украинских националистов" и "Украинской повстанческой армии".