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08 июля, 15:07

Происшествия

Экстрасенс из Красногорска получила условный срок за мошенничество на 885 тыс рублей

Фото: depositphotos/andreyuu

Красногорский городской суд приговорил 50-летнюю москвичку Лолиту Попову к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком за мошенничество. Она называла себя экстрасенсом и убедила обратившуюся к ней женщину отдать 885 тысяч рублей якобы за снятие порчи, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Суд установил, что в апреле – мае 2026 года Попова, не имея никаких экстрасенсорных, магических или целительских способностей, ввела в заблуждение жительницу Санкт-Петербурга. Злоумышленница во время личных встреч и по телефону убедила женщину, что на ней и ее семье лежит "родовое проклятие", избавиться от которого можно лишь с помощью платных обрядов "чистки и снятия порчи".

"Доверившись ложным обещаниям, потерпевшая в период с 24 апреля по 4 мая 2026 года совершила несколько переводов на банковскую карту подсудимой на общую сумму 885 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Женщину признали виновной в крупном мошенничестве под видом экстрасенсорных услуг. При этом при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, Попова признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и выплатила потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в краже 327 тысяч рублей у 86-летней жительницы Москвы под видом снятия порчи.

В МВД рассказали, что к пострадавшей на улице подошла неизвестная и попросила у нее продукты. Под этим предлогом незнакомка попала в квартиру к пенсионерке, где сообщила ей о смертельной опасности. Злоумышленница предложила снять порчу, потребовав от женщины собрать все наличные.

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