"Качество жизни": врач рассказала, как сохранить женское здоровье

Как сохранить красоту и молодость кожи? Какие правила похудения нужно соблюдать, чтобы лишний вес никогда не возвращался? Что делать, чтобы соблюдать баланс между работой, семьей, отдыхом и творчеством? Какие особенные женские продукты нужно добавить в рацион каждой москвичке?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила заведующая центром женского здоровья на Перервинском бульваре Надежда Соколова.