График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, как сохранить женское здоровье

"Качество жизни": врач рассказала, как сохранить женское здоровье

Рижский рынок охватил цветочный ажиотаж

Россиянки назвали самые неудачные подарки на 8 Марта

Девушка обнаружила в своем автомобиле устройство для слежки

Эксперты рассказали, почему молодые мамы выходят на работу раньше срока

"Московское долголетие" пригласило горожан освоить танго

Москвичей предупредили об усилении ветра 7 марта

Специальный кодекс для борьбы с насилием в реабилитационных центрах разработали в РФ

Поздравления с 8 Марта появились на домах-книжках на Новом Арбате в Москве

Вторая волна покупателей цветов ожидается 7 марта на Рижском рынке в Москве

Как сохранить красоту и молодость кожи? Какие правила похудения нужно соблюдать, чтобы лишний вес никогда не возвращался? Что делать, чтобы соблюдать баланс между работой, семьей, отдыхом и творчеством? Какие особенные женские продукты нужно добавить в рацион каждой москвичке?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила заведующая центром женского здоровья на Перервинском бульваре Надежда Соколова.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика