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03 августа, 07:15

Происшествия

Лесные пожары в Турции взяты под контроль

Лесные пожары в Турции взяты под контроль

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Власти Турции заявили, что лесные пожары, угрожавшие отелям с российскими туристами, взяты под контроль. Ранее огонь подступил к курортным зонам Антальи, Кемера, Аланьи, а также к провинции Мугла, где расположены всемирно известные курорты Бодрум и Мармарис.

Из-за распространения пламени закрывалась дорога Анталья – Фетхие. Пожары распространялись с большой скоростью на фоне аномальной жары и сильного ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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