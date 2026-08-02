Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 08:30

Происшествия

Новости мира: лесные пожары охватили несколько регионов Греции

Новости мира: лесные пожары охватили несколько регионов Греции

Новости регионов: в Приморье под колесами иномарки рухнул мост

В Москве продолжается расследование обстоятельств ЧП на Кудринской площади

Более 60 беженцев погибли в попытках проникнуть в испанскую Сеуту

В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв взрывного устройства

Движение на Садовом кольце восстановили после ЧП на Кудринской площади

На месте происшествия на Кудринской площади работают спасатели и следователи

Появилось фото последствий взрыва на Кудринской площади

Следователи работают на Кудринской площади после взрыва в ресторане

Из-за взрыва на Кудринской площади отменили велофестиваль и ограничили движение

Лесные пожары охватили несколько регионов Греции. Горят леса на горных склонах. Местами огонь уже спустился до прибрежной зоны. Экстренные службы срочно создают противопожарную защитную полосу. Но местные жители жалуются на то, что спасатели работают недостаточно активно. В небе не видно вертолетов, а пожарные машины не могут заехать глубоко в лес, к очагам возгорания.

Три человека погибли, двое получили ранения в результате стрельбы возле бургерной. Перестрелка произошла в городе Твин-Фоллс американского штата Айдахо. Там неизвестный обстрелял автомобиль Тесла на зарядной станции и после скрылся. Причины инцидента, как и личность стрелка устанавливаются. Полицейские проводят операцию по обнаружению и задержанию злоумышленника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоПолина Брабец

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика