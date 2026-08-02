Новости мира: лесные пожары охватили несколько регионов Греции

Лесные пожары охватили несколько регионов Греции. Горят леса на горных склонах. Местами огонь уже спустился до прибрежной зоны. Экстренные службы срочно создают противопожарную защитную полосу. Но местные жители жалуются на то, что спасатели работают недостаточно активно. В небе не видно вертолетов, а пожарные машины не могут заехать глубоко в лес, к очагам возгорания.

Три человека погибли, двое получили ранения в результате стрельбы возле бургерной. Перестрелка произошла в городе Твин-Фоллс американского штата Айдахо. Там неизвестный обстрелял автомобиль Тесла на зарядной станции и после скрылся. Причины инцидента, как и личность стрелка устанавливаются. Полицейские проводят операцию по обнаружению и задержанию злоумышленника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.