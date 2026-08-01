Дептранс Москвы сообщил о штатной работе станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции метро Москвы "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что вход и выход в метро не ограничивался.

Ранее стало известно, что на Кудринской площади произошел взрыв. В настоящий момент на месте работают экстренные службы. По информации СМИ, инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

Три человека погибли. На участках в районе Садового кольца временно закрыто движение. Например, ограничено движение на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.

