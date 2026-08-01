Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночной велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Приносим свои извинения", – добавили в ведомстве.

О новой дате проведения будет объявлено дополнительно в официальных каналах мероприятия. Участников просят следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что на Кудринской площади произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. По данным СМИ, инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.

Погибли три человека. Из-за ЧП движение временно закрыто на участках в районе Садового кольца. В частности, проезд закрыт на съездах с внешней стороны дороги на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.

