01 августа, 21:17Город
Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ночной велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
"Приносим свои извинения", – добавили в ведомстве.
О новой дате проведения будет объявлено дополнительно в официальных каналах мероприятия. Участников просят следить за обновлениями.
Ранее сообщалось, что на Кудринской площади произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. По данным СМИ, инцидент произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие.
Погибли три человека. Из-за ЧП движение временно закрыто на участках в районе Садового кольца. В частности, проезд закрыт на съездах с внешней стороны дороги на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.