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Движение временно закрыто на участках в районе Садового кольца в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, проезд закрыт на съездах с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок.

Помимо этого, ограничения введены на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Ранее стало известно, что на Кудринской площади произошел взрыв. В результате случившегося погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили 15 человек. В СМИ уточняли, что от станции метро "Баррикадная" до Новинского бульвара перекрывали дорогу.

