Фото: телеграм-канал SHOT

Три человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади в Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Взрыв произошел около 20:10 в районе дома № 1. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками оперативных служб города.

Об инциденте стало известно вечером 1 августа. По данным СМИ, взрыв произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие. По некоторой информации, там взорвался газовый баллон.

