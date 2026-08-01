01 августа, 20:58Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади
Фото: телеграм-канал SHOT
Три человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади в Москве, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Взрыв произошел около 20:10 в районе дома № 1. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками оперативных служб города.
Об инциденте стало известно вечером 1 августа. По данным СМИ, взрыв произошел в ресторане, который был закрыт на частное мероприятие. По некоторой информации, там взорвался газовый баллон.