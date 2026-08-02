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02 августа, 06:56

Происшествия

Количество погибших при землетрясении в Японии достигло 38 человек

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии выросло до 38 человек. Еще как минимум 139 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на сводные данные префектуральных властей и спасательных служб.

В настоящее время перебои с подачей воды фиксируются примерно в 69 тысячах домов. В эвакуационных центрах, куда люди были перемещены сразу после удара стихии, остаются не менее 9,2 тысячи человек.

Мощное землетрясение на японском острове Кюсю произошло в конце июля. Его магнитуду оценили в 7,1. Следом было зафиксировано еще одно землетрясение с толчками 6,1.

В результате в нескольких районах начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

1 августа между северными японскими префектурами Аомори и Хоккайдо в Тихом океане зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

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