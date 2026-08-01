Новости мира: лесные пожары охватили страны Европы из-за аномальной жары

Европа столкнулась с риском новых масштабных лесных пожаров. Аномальная жара и засуха создают опасные условия для распространения огня.

Возгорания уже зафиксированы в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Тысячи гектаров леса уничтожены, спасательные службы работают в усиленном режиме.

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Специалисты наблюдают за его извержением, угрозы для жителей пока нет.

В Испании продолжается миграционный кризис. Число погибших при попытке попасть в анклав Сеута достигло 61 человека. Власти страны усиливают контроль на границе.

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