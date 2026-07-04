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Новости

04 июля, 17:20

Происшествия

"Московский детектив": ловушка для шпиона

"Московский детектив": ловушка для шпиона

Скорая помощь опрокинулась на площади Сретенские Ворота после ДТП с двумя машинами

"Московский патруль": нелегальный обменник валюты обнаружили в Москве

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Летом 1962 года советская контрразведка разоблачила шпиона, работающего на американскую и английскую разведку. Дело Олега Пеньковского стало самым громким в истории Советского Союза.

Как удалось выйти на его след? Все ли сотрудники иностранных посольств в Москве работали на разведки своих стран? Как цветочный горшок помог найти неопровержимые улики против того, чья профессиональная репутация долгое время не вызывала никаких подозрений?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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