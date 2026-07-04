"Московский детектив": ловушка для шпиона

Летом 1962 года советская контрразведка разоблачила шпиона, работающего на американскую и английскую разведку. Дело Олега Пеньковского стало самым громким в истории Советского Союза.

Как удалось выйти на его след? Все ли сотрудники иностранных посольств в Москве работали на разведки своих стран? Как цветочный горшок помог найти неопровержимые улики против того, чья профессиональная репутация долгое время не вызывала никаких подозрений?

Об этом – в программе "Московский детектив".