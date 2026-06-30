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Новости

30 июня, 13:45

Происшествия

Новости мира: пожар начался вокруг турецкого курортного города Измир

Новости мира: пожар начался вокруг турецкого курортного города Измир

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Пожар начался вокруг турецкого курортного города Измир. Сначала загорелись сельскохозяйственные угодья, а затем огонь перекинулся на лес рядом с жилыми районами. Потушить его пока не удается, по крайней мере с земли. При этом в Турции стоит жара – в Измире около 40 градусов.

Взрыв в Монако не был терактом, заявил прокурор княжества Стефан Тибо после изучения всех имеющихся доказательств. В подъезде жилого дома взорвалась заминированная посылка. В результате пострадали три человека, один из них – ребенок. Жизнь женщины все еще находится под угрозой. По последним данным, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения сначала в Монако, а потом в соседней с ним французской коммуне Босолей. Передвигался мужчина пешком. Его личность до сих пор не установили. Власти Франции направили в Монако своих полицейских для продолжения расследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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