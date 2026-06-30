В Рособрнадзоре заявили об отсутствии нарушений прав выпускников на ЕГЭ-2026

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Родители, которые находились в этом году в каждом пункте проведения ЕГЭ в России, не зафиксировали нарушения прав участников экзамена. Об этом на брифинге заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев по итогам основного периода ЕГЭ, передает ТАСС.

"У нас почти на 20% выросло количество родителей, принявших участие в экзаменах как наблюдатели. Наблюдатели не за детьми, а наблюдатели за организаторами экзамена", – сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Затем, 4 и 8 июня, выпускники сдали математику базового и профильного уровней соответственно, а 11-го числа – обществознание и физику. 15 июня они написали экзамен по биологии, географии и иностранным языкам (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатику.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме. В ходе экзаменационной кампании не было зарегистрировано ни технических сбоев, ни утечек материалов.

По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. 895 участников набрали 200 баллов, 73 человека – 300 баллов, 7 выпускников – максимальный результат в 400 баллов.