Греф заявил, что ЕГЭ "отыграл свою роль"

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ЕГЭ – это хороший инструмент, однако он "отыграл свою роль", заявил председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

По его мнению, в настоящее время детей нужно учить абсолютно иначе.

"Если вы, взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ, я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю", – цитирует его РБК.

Греф пояснил, что может предположить суть вопроса, но тогда уже не видит верного ответа. По его словам, найти ответ в ЕГЭ логическим путем невозможно, нужно только помнить.

В результате после экзамена происходит "перезагрузка" и накопленные знания "сбрасываются". Вместо этого, заверил Греф, важно учить детей мыслить, предлагать им разнообразные контексты и развивать когнитивную сложность, чтобы они "могли ориентироваться в разных пространствах".

Он также подчеркнул, что раньше в школах старались "впихнуть" огромное количество знаний в ученика, что не изменилось и в настоящее время.

"Нужно готовиться учить учиться и готовиться к тому, что всю жизнь необходимо учиться. Это не какой-то лозунг, это действительно реальность. Любые знания, фундаментальные знания остаются", – добавил он.

Кроме того, Греф указал на отсутствие обучения так называемым мягким навыкам, без которых, по его мнению, невозможно полноценно существовать в мире. К ним он отнес умение принимать решения, ставить цели, управлять собой и понимать других людей, а также контролировать собственные эмоции и с их помощью влиять на эмоциональное состояние окружающих.

Также он обратил внимание, что в школах недостаточно занимаются развитием креативности детей. По его словам, первоклассники приходят в школу с абсолютными показателями креативности, а выходят с "абсолютно убитыми показателями".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕГЭ необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые. По его мнению, несмотря на все недостатки системы, она дала выпускнику – независимо от места проживания и дохода семьи – реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз.

