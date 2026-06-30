В ВТБ допустили снижение средней ключевой ставки до 10–11% к 2027 году

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ВТБ ожидает, что ЦБ на следующем заседании скорректирует свой прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год, подняв диапазон с 8–9% до 10–11%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

"Ожидание первичного бюджетного дефицита, по нашему мнению, заставит на следующем опорном заседании Банка России скорректировать это на плюс 2 процентных пункта", – объяснил он.

Кроме того, ВТБ будет учитывать новый прогноз в стратегическом планировании.

В настоящее время ключевая ставка в РФ составляет 14,25% годовых. Решение понизить значение с 14,5% было принято 19 июня.

При этом в ГД указывали, что к концу текущего года ключевая ставка Центробанка РФ может достигнуть 12%. Это может произойти, если после каждого заседания регулятора ставку будут снижать на 0,5 процентного пункта.