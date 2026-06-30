Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2025 год в размере 850,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах годового общего собрания акционеров кредитной организации.

Исходя из материалов, размер дивидендов на одну акцию, как обыкновенную, так и привилегированную, составит 37,64 рубля. Дата получения акционерами права на дивиденды установлена на 20 июля.

Также утвержден отчет банка за 2025 год, согласован выбор аудиторской организации на 2026 год и первый квартал 2027-го и дано согласие на сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вместе с тем собранием был избран новый состав наблюдательного совета Сбербанка. В него вошли 14 человек, при этом половина из них – независимые директора.

Председатель наблюдательного совета, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в 2025 году Сбер подтвердил свой статус стратегического института развития, показав высокую надежность. Он подчеркнул, что свыше 425 миллиардов рублей – половина от утвержденного объема дивидендов – поступит в федеральный бюджет и будет направлена в том числе на реализацию приоритетных госпрограмм.

"Дивиденды группы Сбер трансформируются в реальные ресурсы для развития экономики нашей страны и повышения качества жизни россиян", – отметил он.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что выплаты получат более 2,4 миллиона акционеров банка. За год их количество увеличилось примерно на 600 тысяч человек.

Ранее Греф заявил, что ключевую ставку Центробанка России необходимо снижать, поскольку экономика уже переохлаждена. По его мнению, она не может долго существовать в условиях экстремально высоких ставок.

