Шохин назвал снижение ставки ЦБ последним подарком бизнесу

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Недавнее уменьшение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта может быть последним подарком бизнесу, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

По его словам, эксперты призывали уменьшить ставку на 1%. При этом они предполагали, что будет принято решение о снижении показателя на 0,5%. Однако, как указал Шохин, специалистов "обвели вокруг пальца".

Глава РСПП заявил, что уменьшение ставки на 0,25% выглядит как сигнал со стороны Центробанка РФ.

"0,25 – это демонстрация: "Отстаньте, ребята, получите шажок маленький. Но тем не менее на июльском заседании совета директоров, опорном, мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону". Так что, может быть, это последний подарок бизнесу", – подчеркнул он.

Кроме того, Шохин заявил, что у него была своя формула для оценки уровня ключевой ставки, в рамках которой показатель должен быть почти в два раза выше инфляции. Однако он указал, что в этот раз Банк России от нее отклонился.

"Видимо, они знают больше, чем мы", – заключил глава РСПП.

19 июня Центробанк РФ снизил ставку с 14,5 до 14,25% годовых. По информации регулятора, устойчивый рост цен немного уменьшился, но он до сих пор остается выше целевого уровня.

Российская экономика после снижения ставки в начале года снова демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом Банк России не исключил, что снижение ставки может замедлиться.

В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в решениях по ставке могут потребоваться паузы. По ее словам, дальнейшие шаги должны быть ориентированы на будущее.