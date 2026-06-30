Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 13:30

Экономика

Шохин назвал снижение ставки ЦБ последним подарком бизнесу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Недавнее уменьшение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта может быть последним подарком бизнесу, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

По его словам, эксперты призывали уменьшить ставку на 1%. При этом они предполагали, что будет принято решение о снижении показателя на 0,5%. Однако, как указал Шохин, специалистов "обвели вокруг пальца".

Глава РСПП заявил, что уменьшение ставки на 0,25% выглядит как сигнал со стороны Центробанка РФ.

"0,25 – это демонстрация: "Отстаньте, ребята, получите шажок маленький. Но тем не менее на июльском заседании совета директоров, опорном, мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону". Так что, может быть, это последний подарок бизнесу", – подчеркнул он.

Кроме того, Шохин заявил, что у него была своя формула для оценки уровня ключевой ставки, в рамках которой показатель должен быть почти в два раза выше инфляции. Однако он указал, что в этот раз Банк России от нее отклонился.

"Видимо, они знают больше, чем мы", – заключил глава РСПП.

19 июня Центробанк РФ снизил ставку с 14,5 до 14,25% годовых. По информации регулятора, устойчивый рост цен немного уменьшился, но он до сих пор остается выше целевого уровня.

Российская экономика после снижения ставки в начале года снова демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом Банк России не исключил, что снижение ставки может замедлиться.

В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в решениях по ставке могут потребоваться паузы. По ее словам, дальнейшие шаги должны быть ориентированы на будущее.

"Деньги 24": снижение ставки Центробанком до 14,25% стало неожиданным для участников рынка

Читайте также


экономика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика