В ООН заявили, что почти 2 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в Венесуэле

Почти 2 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщили в ООН.

По всей стране продолжается поисково спасательная операция. На пятый день из-под завалов спасатели извлекли женщину и девятимесячного ребенка. Оба получили незначительные травмы и были переданы медикам. По данным властей Венесуэлы, больницы страны работают на пределе возможностей.

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