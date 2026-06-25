Новости мира: наводнения накрыли центральные и восточные районы Китая

Масштабные наводнения после продолжительных ливней накрыли центральные и восточные районы Китая. Многие поселки оказались отрезаны от внешнего мира, затоплены жилые дома и дороги. Для борьбы с последствиями стихии привлечены более 16 тысяч спасателей и сотрудников аварийных служб.

По всей Франции в магазинах огромные очереди за вентиляторами и кондиционерами. Страна пережила самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Более чем в 50 департаментах температура поднялась выше 40 градусов. На юго-западе остановили атомную электростанцию "Гольфеш", где отключился реактор.

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