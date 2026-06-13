Врач объяснил, что делать при первых признаках перегрева

В столичном регионе установилась аномальная жара, из-за которой возрастает риск перегрева и теплового удара. Врач-терапевт Владимир Латий напомнил, что при первых признаках перегрева недостаточно просто опрыскивать лицо водой.

Чтобы быстрее охладиться, нужно воздействовать на крупные сосуды. Для этого можно использовать прохладную воду, воздействуя на точки пульса – запястья, шею, подколенные ямки или локтевые сгибы.

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