Новости мира: ливни привели к подъему уровня воды в реках в Болгарии

Северо-восток Болгарии находится во власти непогоды. Мощные ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках и водоемах. В Варненской области паводки достигли критической отметки. Улицы ушли под воду: затоплены дворы, жилые дома и хозяйственные постройки. Потоки воды повредили дороги и инфраструктуру, а в некоторых населенных пунктах парализовало движение транспорта.

Север и северо-запад Греции оказались во власти мощного грозового фронта. Особенно серьезные последствия непогода вызвала в Янине. За считаные минуты улицы превратились в бурные реки, движение транспорта затруднено, подтоплены подвалы домов и магазинов. Сильный ветер повалил деревья, а температура воздуха резко упала ниже нормы.

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