"Московский патруль": избивших пенсионера трубным ключом задержали в Подмосковье

В Подмосковье полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали мужчину и женщину, подозреваемых в нападении на пенсионера. По данным следствия, злоумышленники ночью ворвались в частный дом, связали хозяина скотчем и избивали его металлическим трубным ключом, пытаясь узнать, где спрятаны деньги.

Не добившись ответа, нападавшие перенесли пенсионера в подвал и начали самостоятельно искать ценности. В итоге они нашли в доме 12 тысяч рублей. Подозреваемых задержали спустя несколько часов после преступления.

