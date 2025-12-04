Избивший пенсионерку курьер из Новосибирска отправлен в психбольницу

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Курьера, который напал на пожилую женщину в центре Новосибирска, отправили в психбольницу на обследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Его передали специализированной медицинской бригаде прямо из отдела полиции. Правоохранители уточнили, что мужчина во время допроса был неразговорчив, но и не проявлял никаких признаков психического заболевания.

Также выяснилось, что задержанный уже дважды лежал в спецучреждении. Сейчас решается вопрос о направлении его на принудительное лечение.

Молодой человек напал на пенсионерку 1 декабря в подземном переходе. Курьер подошел к ней со спины и нанес удар в лицо. Женщина упала, ударившись головой о пол и стену, ей оказали помощь на месте. Позже в пресс-службе сервиса доставки товаров и еды "Купер" заявили, что уволили мужчину.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о побоях. Нападавшего задержали, хотя он пытался скрыться после случившегося.

Позднее мужчина пояснил, что избил пенсионерку из-за оскорбления. При этом свою вину курьер не признал.