МВД задержало организатора фиктивных туров для блогеров

Десятки российских блогеров пострадали от действий женщины, представлявшейся VIP-партнером гостиничных сетей. Злоумышленница предлагала инфлюенсерам бесплатный отдых в обмен на рекламу в соцсетях.

Сопровождающие должны были доплатить, но цена была значительно ниже рыночной. После получения денег организатор переставала выходить на связь, аннулировала туры за сутки до вылета или оставляла клиентов без жилья в другой стране.

Пострадавшие переводили от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ущерб, предварительно, превысил 50 миллионов рублей. В МВД заявили, что подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

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