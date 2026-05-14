"Московский патруль": молодые люди ограбили магазин на АЗС в подмосковном Раменском

Двое молодых людей ограбили магазин на АЗС в подмосковном Раменском. Один из них зашел в здание, схватил ящик для церковных пожертвований и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленников. Похищенный ящик был найден недалеко от места преступления. Деньги, которые в нем находились, задержанные потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигуранты заключены под стражу.

