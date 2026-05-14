14 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": молодые люди ограбили магазин на АЗС в подмосковном Раменском
Двое молодых людей ограбили магазин на АЗС в подмосковном Раменском. Один из них зашел в здание, схватил ящик для церковных пожертвований и скрылся.
Полицейские задержали злоумышленников. Похищенный ящик был найден недалеко от места преступления. Деньги, которые в нем находились, задержанные потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигуранты заключены под стражу.
