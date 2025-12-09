Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:53

Политика

Экс-президент Франции Саркози в своей книге пожаловался на "устроивших ад" осужденных

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывший 21 день в парижской тюрьме, в своей книге "Дневник заключенного" пожаловался на других осужденных, превративших его жизнь в ад. Об этом сообщило издание Politico, ознакомившееся с текстом книги, которая появится в продаже 10 декабря.

"Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!" – приводит издание фрагмент из книги, где Саркози пытается открыть окно.

Саркози описывает, как один из заключенных половину времени пел песни из мультфильма "Король Лев", а другую половину бил ложкой по решетке.

Экс-президента также не устроили условия быта, которые он сравнил с номером в дешевом отеле.

"У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии. Подушки были сделаны из странного материала, похожего на пластик, а от одеял – одно название", – пишет он.

Также Саркози обратил внимание на еду, от которой отказывался. Он указал, что пища выглядела "не очень аппетитно", ее запах вызывал тошноту, а поданный багет был размокшим.

Саркози обвинили в незаконном финансировании президентской кампании Ливией в октябре 2020 года. Прокуратура потребовала приговорить экс-президента к 6 месяцам тюрьмы и выписать ему штраф в размере 3 750 евро.

Позднее он был признан виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году – он потратил на нее 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов. Также в 2023 году ему были предъявлены обвинения в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы".

В сентябре 2025 года Саркози был приговорен к 5 годам тюремного заключения. В ноябре французский телеканал уточнял, что экс-президент будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль, ему будет запрещено покидать территорию страны.

