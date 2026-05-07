Новости мира: экстремальное количество осадков выпало в ЮАР

Экстремальное количество осадков выпало в ЮАР. В Западном Кейпе дождь сопровождался сильным ветром и массовыми отключениями электричества. Падающие деревья порвали провода. Затоплены несколько поселений, разрушены дороги. Горные перевалы закрыли в целях безопасности.

На Колорадо обрушился весенне-зимний шторм. Температура резко упала с 23 градусов до 0, а Денвер завалило снегом. Местами выпало до 71 сантиметра осадков. Уже в ближайшие сутки снова потеплеет до летних значений. Погоду метеорологи называют экстремальной.

