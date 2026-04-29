Новости мира: ливни привели к наводнениям на юге Китая

Мощные ливни обрушились на юг Китая, вызвав масштабные наводнения. Сильнейший удар стихии пришелся на город Циньчжоу. Там выпало рекордное количество осадков. Улицы превратились в реки, движение парализовано, затоплены сотни автомобилей. Спасатели на лодках эвакуировали более 800 человек.

Иран обвинил США в пиратстве после захвата 2 танкеров с нефтью. В Тегеране подчеркнули, что оставляют за собой право "противостоять этим наглым действиям". Кроме того, Иранский посол в Каире заявил, что Исламская Республика требует компенсации от США и Израиля и будет вынуждена возместить причиненные ей убытки за счет сборов с проходящих через Ормузский пролив судов, если не получит репараций.

