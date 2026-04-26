Около 3 тысяч кубометров загрязненного песка и грунта собрано в Туапсе

С пляжей Туапсе вывезли около трех тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Также там очистили прибрежную зону от сажи и других продуктов горения. Все это – последствия атаки беспилотников, в ходе которой была повреждена инфраструктура морского терминала.

Аномальный для конца апреля снегопад ожидается во Владимирской и Нижегородской областях. Осадки сохранятся до конца вторника, 28 апреля. На дорогах будет плохая видимость и гололед.

