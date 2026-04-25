Новости регионов: спасатели продолжили ликвидацию последствий дождевого паводка на Кавказе

Спасатели МЧС России продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка на Кавказе. В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 554 человека, в том числе 177 детей. Спасатели проводят дезинфекцию и санитарную обработку затопленных территорий. Ремонтируются дороги. Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме. В Чеченской Республике подтопленных жилых домов и приусадебных участков уже нет. Проводятся восстановительно-ремонтные работы. Продолжают работу комиссии по оценке ущерба.

В Мурманской области бушует стихия. В районе Териберки порывы ветра достигли ураганных значений: 35 метров в секунду. Шторм переворачивает прицепы автомобилей и срывает куски кровли. При этом на центр региона обрушился снегопад: за два дня в Мурманске выпало 70% нормы осадков за апрель. Большинство дорог парализовано.

