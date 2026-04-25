"Новости дня": в Москве прошли учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий

В Москве прошли масштабные учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий. Все происходило на территории строящегося ЖК. Пожарные и спасатели работали совместно со специалистами городских служб.

По легенде пожар произошел в жилой высотке. Часть людей выбралась на крышу, но многие оказались отрезаны огнем и не могли выйти из здания. Для спасения жителей привлекли подъемники со специальным снаряжением и авиацию.

Подробнее – в программе "Новости дня".