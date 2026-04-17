Новости мира: крупное наводнение произошло в Саудовской Аравии

Крупное наводнение произошло в городе Хаиль в Саудовской Аравии. В соцсетях появилось видео, на которое также попала так называемая суперячейка – опасный тип грозового облака с глубоким, постоянно вращающимся потоком воздуха.

В Ереване задержали 17 человек после столкновения с полицейскими у здания Антикоррупционного суда. В основном это сторонники бизнесмена и политика Самвела Карапетяна, которого обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В Южной Корее поймали волка, сбежавшего из зоопарка. 9 дней за его передвижениями следила вся страна. Хищника отследили и вернули в вольер.

