Головы крокодилов изъяли у россиянина новосибирские таможенники

Новосибирские таможенники изъяли у россиянина головы крокодилов, которые он пытался провезти из Таиланда. Рептилии находятся под угрозой исчезновения, и покупка частей их тел запрещена международной конвенцией СИТЕС. Путешественник заявил, что о запрете не знал и приобрел головы для личной коллекции.

В отношении хозяина сувениров возбудили два административных дела и выписали штраф. Юрист Георгий Мохов отметил, что большинство туристов не знают о существовании конвенции о защите редких видов животных. За недекларирование и нарушение запрета на перемещение краснокнижных животных предусмотрен штраф до 2,5 тысячи рублей на физическое лицо.

