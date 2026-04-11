Жители столичного ЖК на несколько дней остались без горячей воды и отопления

Жители ЖК "Солнцево парк" на несколько дней остались без горячей воды и отопления из-за огромных долгов управляющей компании перед поставщиком. В разгар похолодания люди были вынуждены греться обогревателями и пользоваться тазиками для бытовых нужд.

По словам жителей, перебои с коммунальными услугами продолжались около 4 дней. При этом, когда собственники пришли в офис УК за разъяснениями, сотрудники, как утверждают очевидцы, покинули помещение. Вскоре доступ к коммуникациям оказался ограничен.

