Новости регионов: спасатели прибыли в алтайский поселок, пострадавший от половодья

В алтайский поселок Промышленный, который сильно пострадал от половодья, прибыли пожарные аэромобильной группировки МЧС и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Специалисты обследуют подтопленные территории и оказывают помощь жителям. Некоторых приходится буквально эвакуировать с чердаков затопленных домов. Ситуация там пока не простая, возможно дальнейшее повышение уровня воды.

Мощные метели обрушились на Северо-Курильск. Скорость ветра достигала почти 60 метров в секунду, дома вибрировали, кровли трещали, в итоге весь город остался без света. Повалены многие опоры ЛЭП, Начались работы по устранению последствий. В первую очередь электроэнергию вернули в школу и детский сад.

