Подтопления начались в Йошкар-Оле. Местами ситуация настолько серьезная, что людям приходится передвигаться по колено в воде.

По данным местных пабликов, в городе есть частичные отключения электричества. На набережной реки Кокшаги вода уже подбирается к домам и парковкам.

Власти предупредили жителей, что если уровень достигнет критической отметки, то движение по Центральному мосту придется перекрыть.

