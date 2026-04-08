Новости регионов: в Новосибирской области размыло дорогу к селу Новоключи

В Новосибирской области в Купинском районе половодье размыло дорогу к селу Новоключи. Обрушилось около 250 метров дорожного полотна, проезд полностью заблокирован. Экстренные службы оценивают ситуацию и определяют сроки восстановления трассы.

В Алтайском крае подтоплены 124 приусадебных участка, 12 жилых домов, мост и 2 участка дорог. Наиболее сложная ситуация сохраняется в поселке Промышленном. Спасатели при необходимости перевозят жителей на лодках, а также проводят работы по подрыву льда на реках для предотвращения заторов.

