Новости мира: температура поднялась до 45 градусов в некоторых районах Индии

В некоторых районах Индии температура превысила 45 градусов градусов. Асфальт плавится, а днем жизнь буквально замирает, так как улицы пустеют. Туристы скупают холодные напитки и зонтики. Синоптики предупреждают: облегчения пока не будет, экстремальная жара сохранится и в ближайшие недели.

В Нидерландах наблюдается пик цветения тюльпанов почти всех цветов радуги. Весна там традиционно превращается в настоящее шоу. Воздух наполнен ароматом, а пейзажи больше похожи на живую картину. На цветы приезжают полюбоваться со всего мира. Их красота никого не оставляет равнодушными.

