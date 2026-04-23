Баскетболист "Сан-Антонио" Вембаньяма досрочно завершил матч после неудачного падения

Баскетболист "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма досрочно завершил матч после неудачного падения. Француз нарвался на фол соперника, потерял равновесие и рухнул с высоты своего роста – 2 метра 24 сантиметра.

При этом спортсмен ударился лицом о паркет. Тренер команды взял тайм-аут, во время которого игрок ушел в подтрибунное помещение. У француза есть подозрение на сотрясение мозга.

